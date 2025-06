Ricevi in omaggio la chiavetta USB Casio con emulatore della calcolatrice grafica

Se sei un docente di matematica, fisica o discipline STEM, questa è l’occasione che aspettavi! Casio Educational rinnova anche quest’anno l’iniziativa “Porta un collega 2025”, offrendo a te e ai tuoi colleghi iscrizioni gratuite e un omaggio esclusivo: una chiavetta USB da 8GB con l’emulatore della calcolatrice grafica Casio FX-CG50. Non perdere questa opportunità di arricchire il tuo insegnamento e condividere risorse utili—scopri come partecipare subito!

Anche quest’anno Casio Educational propone l’iniziativa “Porta un collega 2025” che permette a tutti i docenti di matematica, fisica, discipline STEM di Scuola secondaria di I e II grado di invitare altri colleghi ad iscriversi gratuitamente al sito Casio-Edu e ricevere entrambi un omaggio: una chiavetta USB da 8GB con il software per l’emulatore della calcolatrice grafica Casio FX-CG50 (utilizzabile . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

