Ricerca governo battuto alla Camera su mozione Iv Fdi | ci siamo sbagliati

In un colpo di scena che ha sorpreso tutti, la Camera ha approvato con grande maggioranza una mozione chiesta da Iv e Fdi, sfidando le aspettative del governo. Un risultato inaspettato che mette in discussione le dinamiche politiche attuali e apre nuovi scenari per le politiche di attrazione dei ricercatori in Italia. È un episodio che dimostra come, in politica, anche una distrazione può cambiare le sorti di una decisione cruciale.

Roma, 17 giu. (askanews) – L'aula della Camera ha approvato con 253 sì, 4 no e un astenuto la mozione a prima firma della presidente dei deputati Iv Maria Elena Boschi sulle politiche per attrarre i ricercatori in Italia su cui il governo aveva espresso parere negativo. Un risultato clamoroso se non fosse dovuto a una 'distrazione' dell'intera maggioranza di centrodestra che anziché votare contro, come indicato dall'esecutivo, ha votato a favore. "Volevo congratularmi con i colleghi di Italia Viva perché sono riusciti a mandare sotto il governo che aveva dato parere contrario", ha commentato immediatamente prendendo la parola Elena Bonetti di Azione.

In questa notizia si parla di: governo - camera - mozione - ricerca

