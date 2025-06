Ricerca e innovazione made in Italy | il CIRA protagonista al Paris Air Show 2025

Il Paris Air Show 2025 si prepara ad accogliere oltre 300.000 visitatori e più di 2.500 espositori da tutto il mondo, offrendo un palcoscenico eccezionale alle innovazioni italiane. Tra i protagonisti, il CIRA si distingue per la sua eccellenza nel settore aerospaziale, portando in vetrina tecnologie all’avanguardia che rafforzano il ruolo di punta del Made in Italy. Un’occasione imperdibile per mostrare al mondo il talento e la capacità di visione del nostro Paese.

Con oltre 300.000 visitatori attesi e più di 2.500 espositori provenienti da tutto il mondo, l’Air Show rappresenta un’occasione unica per promuovere le eccellenze tecnologiche e innovative italiane su scala globale. In un contesto che premia la capacità di visione e la ricerca avanzata, il CIRA parteciperà con una rappresentanza istituzionale e di alti profili tecnici, esponendo alcune delle tecnologie all’avanguardia che consolidano il ruolo del Centro come punto di riferimento nazionale e internazionale: la piattaforma stratosferica alimentata a energia solare e dotata di sensori bio-ispirati che vede tra le principali applicazioni il monitoraggio ambientale, la sicurezza, la sorveglianza dei confini, la gestione delle emergenze, l’agricoltura di precisione e le telecomunicazioni;. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ricerca e innovazione made in Italy: il CIRA protagonista al Paris Air Show 2025

