Ricerca al progetto PoliTo ‘IntelliSwarm’ finanziamento ERC Advanced Grant

Il progetto di ricerca del Politecnico di Torino ‘IntelliSwarm’ ha ottenuto il prestigioso finanziamento ERC Advanced Grant, un riconoscimento che premia l’eccellenza e l’innovazione a livello europeo. Questa opportunità rappresenta un traguardo fondamentale per i ricercatori e le ricercatrici di tutta Europa, riconosciuti come protagonisti di avanguardie scientifiche in grado di trasformare il futuro. È un esempio di come l’Italia continui a puntare sull’eccellenza nel campo della ricerca, aprendo nuove frontiere di innovazione e sviluppo.

Il progetto di ricerca del Politecnico di Torino 'IntelliSwarm' si è aggiudicato il prestigioso finanziamento ERC Advanced Grant, un'iniziativa dello European Research Council volta a sostenere l'applicazione pratica e la valorizzazione dei risultati di progetti di ricerca di frontiera. Si tratta di un'opportunità importante per i ricercatori e le ricercatrici di tutta Europa che, per partecipare alla selezione, devono essere riconosciuti come leader nel proprio settore di indagine, con un percorso di eccellenza alle spalle che garantisca risultati originali e impatto positivo sul futuro della società.

Il Politecnico si aggiudica il prestigioso finanziamento ERC Advanced Grant.

