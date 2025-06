Riccardo Tascini affoga in un laghetto durante la festa di fine anno scolastico aveva solo 13 anni | Era con i compagni di scuola

Tragedia a Pieve Caina: Riccardo Tascini, un ragazzino di soli 13 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente durante la festa di fine anno scolastico. Mentre si trovava con i compagni in un laghetto artificiale, il suo entusiasmo è stato spezzato da un tragico evento che ha sconvolto l'intera comunità. La perdita di Riccardo ci ricorda quanto siano fragili i momenti di spensieratezza, rendendo urgente riflettere sulla sicurezza dei nostri ragazzi.

