Riccardo morto nel laghetto artificiale disposta l' autopsia Accertamenti sulla sicurezza dell' area e sulla vigilanza

Tragedia nel cuore della campagna: Riccardo Tascini, giovane studente, è morto nel laghetto artificiale durante una festa di fine anno scolastico. Mentre si indaga sulle cause, si disporrà un’autopsia e saranno approfonditi gli aspetti di sicurezza e vigilanza dell’area. Potrebbe aver cercato di rinfrescarsi nel caldo afoso, anche senza saper nuotare. Un episodio che solleva importanti riflessioni sulla tutela dei giovani in spazi aperti.

Riccardo Tascini potrebbe aver cercato di rinfrescarsi, vista la calura, immergendosi nelle acque del bacino artificiale dell’azienda agricola dove stava festeggiando la fine dell’anno scolastico con i suoi amici. Era solo in quel momento e pur non sapendo nuotare potrebbe aver deciso di bagnarsi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Riccardo morto nel laghetto artificiale, disposta l'autopsia. Accertamenti sulla sicurezza dell'area e sulla vigilanza

