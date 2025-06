Riccardo Magi tutti i fallimenti dell' uomo che insulta Meloni

Riccardo Magi, uomo di grande coraggio e determinazione, ha affrontato con fermezza e senza paura i numerosi insulti e fallimenti di chi tenta di screditarlo. Come Oscar Wilde affermava, il pubblico tollera tutto tranne il genio, e Magi rappresenta proprio questo: un esempio di dedizione e passione per l’Italia. La sua battaglia per la cittadinanza facile e i diritti civili continua, dimostrando che il vero fallimento sarebbe arrendersi.

Il pubblico, diceva Oscar Wilde, è meravigliosamente tollerante, perdona tutto tranne il genio. Riccardo Magi non deve scusarsi con nessuno. Il segretario di +Europa – impresa memorabile, non quella di capeggiare +Europa – è stato il promotore, l’anima e il portabandiera del referendum sulla “cittadinanza facile” che hanno rifiutato perfino i clandestini. Pochi giorni prima del disastro, per giustificare i 100mila euro annui da deputato, si era presentato in parlamento travestito da Fantasma Formaggino e aveva denunciato «la censura e il boicottaggio delle destre». Le quali, avessero davvero sabotato il voto – magari rinviandolo sine die – avrebbero evitato al Magi la figura del ragionier Filini che organizza la settimana bianca della “Megaditta” a Ortisei, ma a inizio estate: «La neve, ecco la neve, che bello!», grida Fantozzi scendendo dal treno avvolto in un’aderente tuta da sci blu elettrico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Riccardo Magi, tutti i fallimenti dell'uomo che insulta Meloni

