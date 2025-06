Riapre la History digital library di Brindisi | open day il 21 giugno

Il 21 giugno, nel giorno del solstizio d’estate, Brindisi celebra con entusiasmo la riapertura della History Digital Library, un luogo che incarna il patrimonio culturale e la memoria storica della città. Dopo un intervento di restyling e riqualificazione, questa biblioteca digitale torna a essere il cuore pulsante della cultura brindisina, pronta ad accogliere visitatori e appassionati per un open day che promette di riscoprire e valorizzare le radici della comunità.

