Riapre la History digital library di Brindisi | open day il 21 giugno

Il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, Brindisi accende i riflettori sulla nuova Life Digital Library, un gioiello di cultura e innovazione. Dopo un attento restyling, questo spazio torna a essere il cuore pulsante della memoria storica e dell’apprendimento cittadino. Un open day speciale invita tutti a scoprire le novità e a riscoprire un patrimonio condiviso. La cultura riapre le sue porte: non mancate!

Nel giorno del solstizio d’estate, che segna l’inizio della stagione luminosa, la città di Brindisi celebra la riapertura della History Digital Library, dopo un importante intervento di restyling e riqualificazione che restituisce alla comunità uno dei luoghi simbolici della vita culturale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Riapre la History digital library di Brindisi: open day il 21 giugno

In questa notizia si parla di: history - digital - library - brindisi

Riapre la History digital library di Brindisi: open day il 21 giugno - Il 21 giugno, nel giorno del solstizio d’estate, Brindisi celebra con entusiasmo la riapertura della History Digital Library, un luogo che incarna il patrimonio culturale e la memoria storica della città.

Riapre la History digital library di Brindisi: open day il 21 giugno; Sabato 21 Giugno riapre la History Digital Library (HDL): il corposo programma dell'open day; Brindisi: History Digital Library, una innovativa realtà culturale.

Brindisi, al via un progetto inclusivo di digitalizzazione storica a cura ella biblioteca civica History Digital Library presso la Casa del Turista - La biblioteca civica History Digital Library di Brindisi, in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia, invita tutti a visitare i laboratori presso la Casa del ... Si legge su giornaledipuglia.com

Brindisi: la History Digital Library apre le porte per un evento speciale intitolato “Un Natale in biblioteca” - La History Digital Library di Brindisi apre le sue porte per un evento speciale intitolato “Un Natale in biblioteca”, in programma il 21, 22 e 23 dicembre, con un’apertura straordinaria dalle ore ... Segnala brindisisera.it