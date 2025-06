Riammessi alla rottamazione quater In arrivo 247mila lettere di risposta

Se hai richiesto la riammissione alla Rottamazione-quater entro il 30 aprile, prepara le tue lettere di risposta in arrivo: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sta infatti inviando oltre 247 mila comunicazioni per informarti sugli importi dovuti e le modalità di pagamento. Un'ottima occasione per regolarizzare la posizione e approfittare delle agevolazioni previste. L’invio si concluderà entro breve, quindi resta aggiornato e pronto a fare il prossimo passo!

ROMA In arrivo le lettere di risposta a chi ha chiesto la riammissione alla Rottamazione-quater entro lo scorso 30 aprile. L’ Agenzia delle Entrate-Riscossione, infatti, sta inviando a tutti gli interessati la comunicazione delle somme dovute con il dettaglio degli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento agevolato. L’invio delle comunicazioni, in riscontro alle circa 247 mila domande presentate, sarà completato entro il 30 giugno. Le comunicazioni delle somme dovute arriveranno mediante lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riammessi alla rottamazione quater. In arrivo 247mila lettere di risposta

In questa notizia si parla di: rottamazione - quater - arrivo - lettere

Rottamazione quater, scadenza prorogata al 9 giugno - La Rottamazione quater ha visto la scadenza per il pagamento dell'ottava rata prorogata al 9 giugno. Gli aderenti possono beneficiare del weekend e della Festa della Repubblica, che spostano il termine effettivo al 3 giugno, con ulteriori cinque giorni di tolleranza.

Rottamazione quater, in arrivo 247 mila lettere per i riammessi: cosa sapere Vai su X

#DefinizioneAgevolata #RottamazioneQuater In scadenza il 31 maggio 2025 la rata numero 8 della Rottamazione-quater. Considerato che il 31 maggio 2025 cade di sabato, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo che è martedì 3 giugno Vai su Facebook

Riammissione a Rottamazione-quater, in arrivo le lettere con il dovuto; In arrivo le lettere per la Rottamazione-quater: cosa contiene la comunicazione; Fisco, in arrivo 247mila lettere sulla rottamazione quater: chi le riceverà e cosa fare.

Rottamazione-quater, riammissione: in arrivo lettere con importi - In arrivo le lettere di risposta a chi ha chiesto la riammissione alla Rottamazione- Secondo msn.com

Fisco, in arrivo 247mila lettere sulla rottamazione quater: chi le riceverà e cosa fare - L'Agenzia delle Entrate sta inviando un totale di 247mila lettere circa a coloro che sono stati riammessi alla rottamazione quater ... Si legge su fanpage.it