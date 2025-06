Rexer House of Music | la Finale dei Giovani Talenti a Loano

Rexer House of Music si appresta a svelare i nuovi talenti della scena musicale italiana, con la finale imminente a Loano. Ventisei giovani musicisti, scelti tra migliaia di candidati, si contenderanno il titolo in un emozionante showdown che promette musica, passione e sorprese. Questa gara non è solo una competizione, ma un’occasione per scoprire le future stelle del panorama musicale italiano. Rexer House of Music: la Finale dei Giovani talenti sta per iniziare!

Sono 26 i giovani musicisti che accederanno all'ultima fase di Rexer House of Music, il contest musicale pensato per valorizzare le nuove promesse italiane. Dopo aver superato le audizioni digitali svoltesi nell'aprile 2025, i finalisti sono stati selezionati dalla Commissione Artistica di Rexer e si preparano ora a vivere la fase conclusiva della competizione, in programma a Loano a fine giugno. . Il 26 giugno 2025, Loano (SV) ospiterà la fase finale di Rexer House of Music, un concorso musicale ideato da Rexer – agenzia immobiliare nata dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca – dedicato ai giovani talenti emergenti della musica italiana.

