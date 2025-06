Rexal Ford un testimone lo incastra | Era ubriaco la bimba piangeva L?ha abbandonata su uno scooter

Una tragica scena si consuma a Roma, il 5 giugno alle ore 18.12: una bambina viene trovata senza vita tra le sterpaglie di Villa Pamphili, in braccio a Francis Kaufmann, un volto noto coinvolto in un inquietante caso. Rexal Ford, testimone chiave, incastra un uomo ubriaco che abbandonò la piccola su uno scooter mentre piangeva disperata. La scoperta apre un capitolo difficile nella città , lasciando dietro domande senza risposta e un dolore profondo.

Roma, 5 giugno, ore 18.12. È l?ultima volta che qualcuno vede viva la bambina poi ritrovata senza vita tra le sterpaglie di Villa Pamphili. In braccio a Francis Kaufmann? noto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Rexal Ford, un testimone lo incastra: «Era ubriaco, la bimba piangeva. L?ha abbandonata su uno scooter»

In questa notizia si parla di: rexal - ford - testimone - incastra

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Rexal Ford, un testimone lo incastra: «Era ubriaco, la bimba piangeva. L’ha abbandonata su uno scooter»; Ucciso a Napoli con un colpo di pistola alla nuca sparato in pieno centro, morto 18enne: indagini in corso; «Rexal Ford era venuto a Roma con moglie e figlia Andromeda per girare un film da 3 milioni». Le bugie e i nom.

Rexal Ford, un testimone lo incastra: «Era ubriaco, la bimba piangeva. L’ha abbandonata su uno scooter» - È l’ultima volta che qualcuno vede viva la bambina poi ritrovata senza vita tra le sterpaglie di Villa Pamphili. Segnala msn.com

Rexal Ford si chiama Charles Francis Kaufmann. L'audio all'amico: «Mia moglie mi ha lasciato». Girava per Roma e flirtava con altre donne - Dopo la morte della mamma e della figlioletta neonata, trovate senza vita nel parco di Villa Pamphili, Rexal Ford, il presunto compagno della donna e padre della bambina, continuava a girare per Roma. msn.com scrive