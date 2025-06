Rexal Ford era venuto a Roma con moglie e figlia Andromeda per girare un film da 3 milioni Le bugie e i nomi falsi

Rexal Ford, 46enne americano, si era presentato a Roma con sua moglie e la figlia Andromeda per girare un film da tre milioni di dollari, sfoggiando nomi falsi e un volto da regista in cerca di location. Ma l’illusione si è dissolta presto, lasciando spazio a un dramma inquietante: poche settimane dopo, è diventato il principale sospettato di un duplice omicidio a Villa Pamphili. La sua vera storia sta per emergere.

Sembrava un regista in cerca di location per girare un film. Invece, poche settimane dopo, è diventato il sospettato di un duplice omicidio a Villa Pamphili. Rexal Ford, 46enne americano, si. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Rexal Ford era venuto a Roma con moglie e figlia Andromeda per girare un film da 3 milioni». Le bugie e i nomi falsi

In questa notizia si parla di: rexal - ford - girare - film

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Rexal Ford voleva girare un film a Firenze: “Sono un regista”. Mail ai produttori dopo il delitto https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/15/news/rexal_ford_delitto_villa_pamphili_film_firenze_regista_parioli_mail-424670454/?rss&ref=twhl… Vai su X

Il racconto di una ragazza conosciuta in un hotel: «Ford cercava una terrazza per girare il suo film. Con la scusa di farmi recitare ci siamo rivisti al Pantheon» Vai su Facebook

Villa Pamphili, la tela di bugie di Kaufmann: “Il film che si diceva pronto girare intitolato Food Fight” - Parla il produttore londinese contattato dal presunto assassino di Villa Pamphili, spacciandosi per Rexal Ford ... Segnala fanpage.it

«Rexal Ford era venuto a Roma con moglie e figlia per girare un film da 3 milioni». Le bugie e l'incontro con la casa di produzione - Invece, poche settimane dopo, è diventato il sospettato di un duplice omicidio a ... Si legge su msn.com