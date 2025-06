Restituite ai proprietari tre delle sei biciclette recuperate dalla polizia nei boschi dello spaccio

Restituite ai proprietari tre delle sei biciclette recuperate dalla polizia nei boschi dello spaccio. Ha avuto successo l'appello della Questura di Sondrio dopo il blitz della scorsa settimana nei boschi di Talamona condotto dagli uomini della Squadra Mobile che ha portato all'arresto di un pusher e al sequestro di armi e tre chilogrammi di sostanze stupefacenti. Contestualmente sono state avviate indagini per rintracciare i legittimi proprietari e restituire loro quanto confiscato, rafforzando così il senso di sicurezza e legalità nel territorio.

Ha avuto successo l'appello della Questura di Sondrio dopo il blitz della scorsa settimana nei boschi di Talamona condotto dagli uomini della Squadra Mobile che ha portato all'arresto di un pusher e al sequestro di armi e tre chilogrammi di sostanze stupefacenti. Contestualmente sono state.

«Se qualcuno riconoscesse una bike che gli è stata sottratta può rivolgersi a noi, vorremmo poterle restituire ai legittimi proprietari», l'appello della Questura di Sondrio. Si tratta di tre mountain bike, una e-bike e due fat-bike, anch'esse elettriche, con tutta prob

