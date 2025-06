Resta in Italia il politico rumeno Ionel Arsene | la Cassazione respinge il mandato d’arresto europeo

Il caso di Ionel Arsene, politico rumeno e leader socialista, continua a far discutere in Italia: la Cassazione ha infatti respinto il ricorso del procuratore generale contro la decisione della Corte d’Appello di Bari, confermando che il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito nel nostro paese. Un verdetto che apre nuove riflessioni sui rapporti legali tra Italia e Romania e sui limiti dell’estradizione all’interno dell’Unione Europea. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa intricata vicenda.

La VI Sezione della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale contro la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 20 maggio 2025, che aveva negato l'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso dalla Romania nei confronti di Ionel Arsene, leader socialista rumeno che.

