Repubblica | Napoli scudetto della resilienza | ora con De Bruyne parte l’era dello spettacolo

Il Napoli, campione della resilienza, si appresta a scrivere un nuovo capitolo di storia con l’arrivo di De Bruyne: l’era dello spettacolo sta per cominciare. Dopo aver conquistato il tricolore grazie a determinazione e spirito di sacrificio, la squadra si prepara a sorprendere ancora, questa volta con il tocco magico dei grandi talenti che renderanno il sogno partenopeo ancora più vibrante.

"> Il Napoli si prepara a difendere il tricolore conquistato al termine di un campionato in salita, in cui – come sottolinea Marco Azzi su Repubblica Napoli – la squadra non aveva l’organico più attrezzato, ma ha saputo superare i propri limiti con spirito di sacrificio, solidità difensiva e un’organizzazione impeccabile. Antonio Conte ha fatto di necessità virtù, costruendo una squadra operaia e vincente, anche a costo di sacrificare la brillantezza del gioco. «Non volevate nemmeno soffrire?», aveva replicato il tecnico leccese ai tifosi più esigenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, scudetto della resilienza: ora con De Bruyne parte l’era dello spettacolo”

In questa notizia si parla di: napoli - repubblica - scudetto - resilienza

A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

#Conte mal sopporta (eufemismo) le critiche al suo #Napoli più concreto che bello (Repubblica) Conte è convinto di aver spinto il motore del Napoli oltre i limiti e di aver fatto un miracolo. Sarebbe lo scudetto della resilienza, non della bellezza https://ilnapolist Vai su X

La squadra azzurra ha avuto il merito di credere nello scudetto sempre, mentre l'Inter lo ha perso due volte. Il quarto titolo del Napoli è merito di società, tecnico e giocatori, in quest'ordine: ma cosa succederà adesso? Una produzione Gedivisual a cura di Agt Vai su Facebook

Napoli-Cagliari 2-0: McTominay e Lukaku decidono la notte dello scudetto; Uno scudetto sospeso: Napoli trepidante, la coppa distrae l’Inter; Il Napoli vede lo scudetto ma non diverte: Conte rivendica l’impresa oltre i mugugni.

Il Napoli scaccia la paura: due vittorie per lo scudetto. “Dipende tutto da noi” - Per i bookmaker gli azzurri restano nettamente favoriti (quota 1. napoli.repubblica.it scrive

Uno scudetto sospeso: Napoli trepidante, la coppa distrae l’Inter - Passerà alla storia — se festa davvero sarà — come lo scudetto della resilienza ... Da repubblica.it