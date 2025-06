Reperti parlanti | nel penultimo appuntamento si parla di dinamiche di genere

La Biblioteca Comunale "Ugo Granafei" si conferma punto di incontro per la cultura e la riflessione, aprendo le porte al penultimo appuntamento del ciclo "Reperti parlanti". Questa volta, ci immergeremo nelle dinamiche di genere, esplorando come il passato possa illuminare il presente. Un'occasione imperdibile per scoprire i tesori archeologici del Mater e approfondire temi di grande rilevanza sociale e storica. Non mancate!

