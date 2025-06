Reparto offensivo tra mercato e nuovo corso Gasperini | Si parte da quello che c’è

Il reparto offensivo della Roma si prepara a una rivoluzione sotto la guida di Gasperini, tra mercato in fermento e un nuovo corso tattico. Con Scamacca e Krstovic come protagonisti, la rosa giallorossa si ridisegna in vista della prossima stagione, alimentando aspettative e interrogativi su chi resterà e chi partirà , tra rumors e strategie di rafforzamento. È il momento di scoprire quali saranno le mosse decisive per il futuro dell’attacco capitolino.

In questa prima metà di giugno a catturare l'attenzione in vista della prossima stagione è stato il reparto offensivo della Roma, intorno al quale ci sono ancora diversi dubbi. Non è infatti un mistero che il club giallorosso stia valutando la possibilità di ingaggiare una nuova punta centrale – con Scamacca e Krstovic in prima linea – alimentando le voci che riguarderebbero la partenza non solo di Tammy Abraham o Eldor Shomurodov, ma anche di Artem Dovbyk. Tutti in bilico dunque, anche se ciò che succederà dal 1° luglio, data d'inizio ufficiale della finestra estiva di trattative, non si può di certo prevedere.

