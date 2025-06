Renzo Rubino in concerto a Locorotondo per la festa di San Rocco

organizzato, Renzo Rubino ritorna sul palco di Locorotondo per la festa di San Rocco, regalando un concerto che promette emozioni intense. Un’estate all’insegna della musica, dell’arte e della tradizione che unirà pubblico e artisti in un’esperienza indimenticabile. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da note, parole e bellezza: l’appuntamento da non perdere è ormai alle porte.

L'estate di Renzo Rubino si accende di musica, incontri e bellezza. Un viaggio sonoro che attraverserĂ alcune delle piazze e dei palchi piĂą vivi e appassionati d'Italia, tra energia travolgente, poesia e veritĂ . Dopo l'annuncio della nuova edizione di Porto Rubino, il festival da lui ideato e

Tutti gli eventi del Locus 2024 a Locorotondo, dal 7 al 14 agosto; RENZO RUBINO & La Sbanda in “Il Silenzio fa Tour”; Renzo Rubino, Compà - L’unione fa la banda: concerto a Martina Franca.

