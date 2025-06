Rent-A-Girlfriend 4 | data d’uscita confermata e nuovo mini look mostrato

Rent-A-Girlfriend si prepara a tornare con la quarta stagione, confermata con una data d’uscita e un nuovo mini look che stuzzica l’attesa. L’anime, tra i più amati tra gli appassionati, promette di regalarci emozioni intense e colpi di scena sorprendenti, portando avanti uno degli archi narrativi più coinvolgenti e controversi. La stagione estiva si infiamma: cosa ci riserverà il futuro di Kazuya e Chizuru? Rimanete sintonizzati per scoprirlo.

