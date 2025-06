Renault Italia Sébastien Guigues è il nuovo direttore generale

Renault Italia sta vivendo un momento di significativa trasformazione con l’arrivo di Sébastien Guigues come nuovo direttore generale, portando una ventata di innovazione e visione strategica. A seguito delle recenti dimissioni di Raffaele Fusilli, questa nomina rappresenta una svolta importante per il marchio nel nostro Paese. Con una carriera consolidata in Spagna, Guigues si prepara a guidare Renault Italia verso nuovi traguardi, rafforzando la presenza del brand nel mercato italiano.

Novità anche nella divisione italiana di Renault. A poche ore dalle dimissioni dell’amministratore delegato del gruppo Luca De Meo, passato in Kering, è arrivato un cambio al vertice anche per il nostro Paese. Raffaele Fusilli ha infatti deciso di lasciare la carica di direttore generale del marchio per motivi personali. Al suo posto, a partire dal primo luglio, subentrerà Sébastien Guigues, attuale direttore generale Renault in Spagna, che sarà anche Direttore Paese Renault Group Italia, secondo mercato europeo per importanza all’interno del colosso transalpino. Riferirà a Ivan Segal, direttore vendite e operazioni mondo del marchio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Renault Italia, Sébastien Guigues è il nuovo direttore generale

In questa notizia si parla di: renault - direttore - generale - italia

Renault cambia guida in Italia, Sébastien Guigues è il nuovo Direttore Generale - Renault Italia si prepara a un cambiamento di rotta con Sébastien Guigues, nuovo direttore generale dal 1° luglio.

DE MEO, LA SCOMMESSA AUDACE DI PINAULT (L’Opinion, Muriel Motte, 17 giugno 2025) Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo degli affari: Luca De Meo, l’uomo che ha rivitalizzato Renault, diventerà direttore generale di Kering, colosso del lusso in cri Vai su X

LUCA DE MEO LASCIA IL GRUPPO RENAULT Il patron di Renault dal 2020, Luca de Meo, ha lasciato la casa francese per diventare direttore generale del gruppo del lusso Kering. Secondo Le Figaro de Meo, 58 anni, ha annunciato la sua uscita dal gru Vai su Facebook

Renault, nuovi cambi al vertice: Sébastien Guigues nominato direttore generale per l’Italia; Renault Italia, Sebastien Guigues nuovo direttore generale; Renault cambia guida in Italia, Sébastien Guigues è il nuovo Direttore Generale.

Renault cambia guida in Italia, Sébastien Guigues è il nuovo Direttore Generale - Dal 1° luglio Sébastien Guigues guiderà Renault Italia, succedendo a Raffaele Fusilli: per il manager francese, dopo il successo in Spagna, una nuova sfida nel secondo mercato europeo del Gruppo ... Si legge su msn.com

Renault Italia, dal 1° luglio arriva Guigues. Sostituirà Fusilli - Dopo le dimissioni, la scorsa domenica, del numero uno del Gruppo, Luca de Meo, arriva un cambio ai vertici anche nel nostro Paese. Scrive ansa.it