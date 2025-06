Renault | Guigues al posto di Fusilli sarà lui il nuovo responsabile in Italia

Novità entusiasmanti nel mondo Renault Italia: Guigues Sar224 prenderà il timone al posto di Fusilli, assumendo il ruolo di responsabile dal 1° luglio. Con una carriera solida e un’esperienza internazionale, Sar224 è pronto a guidare la casa automobilistica verso nuovi traguardi nel nostro Paese. La sua leadership segna un passo importante per Renault, che si prepara a innovare e crescere con energia e visione strategica.

L'attuale direttore generale della casa automobilistica in Spagna andrà a capo del gruppo nel nostro paese dal prossimo 1° luglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Renault: Guigues al posto di Fusilli, sarà lui il nuovo responsabile in Italia

