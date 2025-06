Renato Zero la moneta celebrativa vale 170 euro | quante ce ne sono

La moneta celebrativa di Renato Zero in argento, dedicata alla canzone "Il cielo", ha catturato l'attenzione di migliaia di appassionati, esaurendosi rapidamente a 90 euro presso la Zecca di Roma e sul sito ufficiale. Ora, il suo valore di mercato può raggiungere anche i 170 euro, riflettendo il desiderio di collezionisti e fan di possedere un pezzo unico di musica italiana. Ma quante di queste monete sono effettivamente in circolazione?

La moneta in argento di Renato Zero ha fatto colpo, con migliaia di persone che hanno preso d’assalto il negozio della Zecca di Stato di Piazza Verdi a Roma, dove veniva venduta per 90 euro la moneta celebrativa. Anche sul sito risulta sold out. Quanto vale. Il gettone commemorativo del valore di cinque euro è un omaggio alla canzone Il cielo e si inserisce nella serie “Canzoni italiane“ rappresentando un prezioso riconoscimento alla musica italiana come elemento fondamentale della cultura del Paese. In commercio dal 28 gennaio, ha da oggi corso legale, ma poco importa perché la moneta già nei mesi scorsi era presente negli shop online dei commercianti numismatici fra i 150 e i 170 euro di prezzo richiesto (con punte anche di 200 euro) a fronte di un importo di emissione di 90 euro alla fonte e di un’autentica corsa all’acquisto online durante le prevendite che l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ha effettuato il 28 gennaio, il 6 febbraio e il 4 marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Renato Zero, la moneta celebrativa vale 170 euro: quante ce ne sono

