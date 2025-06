Renato Schifani e il post con l’aiutino dimenticato di ChatGPT | Ecco un testo istituzionale ma coinvolgente per te

Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, si è trovato involontariamente al centro di un episodio che ha acceso i social: una gaffe nella pubblicazione su Facebook legata alla crisi idrica. La versione originale del post, pubblicata alle 11:02, conteneva un’introduzione generata da ChatGPT, rivelando come anche le figure istituzionali possano cadere nelle trappole della tecnologia. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante il tocco umano nella comunicazione pubblica.

Una piccola disattenzione, ma che non è sfuggita agli utenti più attenti. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, è finito al centro dell’attenzione per una gaffe commessa nella pubblicazione di un messaggio su Facebook riguardante la crisi idrica nell’isola. Come mostra la cronologia delle modifiche del post, nella prima versione, pubblicata alle ore 11:02, compariva chiaramente l’ introduzione generata da ChatGPT: «Ecco una proposta per il post su Facebook, in prima persona e con enfasi, adatta a un tono istituzionale ma coinvolgente». Una frase che, evidentemente, era parte della risposta fornita dall’intelligenza artificiale e che avrebbe dovuto essere rimossa prima della pubblicazione definitiva. 🔗 Leggi su Open.online