Regno Unito una donna alla guida dell' Mi6 | la prima in 116 anni

storia, segnando un nuovo capitolo di leadership femminile in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini. Blaise Metreweli, con la sua esperienza e visione innovativa, promette di portare un approccio rivoluzionario e strategico all'MI6, rafforzando la sicurezza nazionale e aprendo la strada a future generazioni di donne leader nel mondo della intelligence.

Blaise Metreweli, 47 anni, sarà la prima donna alla guida dell’MI6, il servizio segreto estero britannico. Laureata a Cambridge in antropologia, parla arabo e vanta una lunga esperienza in missioni in Europa e Medioriente. Attualmente responsabile della divisione Q, specializzata in innovazione tecnologica e AI, ha guidato il dipartimento contro le operazioni di Stati ostili. Secondo molti, proprio le sue competenze in tecnologia hanno fatto la differenza nella scelta. Il premier Starmer ha definito la sua nomina "storica", in un’epoca in cui l’intelligence, ha detto, "non è mai stata così cruciale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it