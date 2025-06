Regione quasi 95 milioni per la formazione professionale | 300 corsi per oltre 8 mila giovani

Il governo Schifani investe quasi 95 milioni di euro nella formazione professionale in Sicilia, con l’obiettivo di trasformare il futuro dei giovani. Un piano triennale ambizioso che, attraverso 300 corsi e oltre 8 mila partecipanti, punta a rafforzare competenze e opportunità. Con l’avviso 26 del 2025, si apre una nuova fase di crescita e speranza, dimostrando come l’investimento nel capitale umano sia la chiave per un futuro più solido e sostenibile.

Il governo Schifani punta sui giovani e lo fa con un piano triennale da 94,5 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 per l'attivazione di 300 corsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp) destinati in Sicilia a una platea di 8.100 allievi. Con l'avviso 26 del 2025.

