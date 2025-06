Regione Marche Albano Mef | Modello da seguire per lo sviluppo del cantiere digitale

Le Marche, sotto la guida della sottosegretaria Lucia Albano, si affermano come esempio virtuoso di innovazione digitale, offrendo un modello da seguire a livello nazionale. Questa esperienza, monitorata attentamente dal Mef, mira a rendere più efficace ed efficiente il processo di digitalizzazione, favorendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo. L’accordo siglato due anni fa rappresenta un passo importante verso una pubblica amministrazione più moderna e trasparente, e il suo successo può ispirare altre regioni a seguire il medesimo percorso.

"Le Marche – ha detto il sottosegretario al Mef, Lucia Albano – rappresentano un modello da seguire per lo sviluppo del cantiere digitale a livello nazionale. È un'esperienza significativa che, come Ministero dell'Economia e delle Finanze, stiamo monitorando con grande attenzione, affinché possa diventare un riferimento per tutto il Paese". L'accordo siglato due anni fa sancisce una collaborazione reciproca volta a rendere più efficace ed efficiente il mercato pubblico, prevenendo la corruzione nella Pubblica Amministrazione e sperimentando processi virtuosi in particolare modo del settore della ricostruzione post sisma che conta al momento oltre 9mila cantieri.