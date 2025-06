Regionali Campania Calenda dice no a Fico | è populista

Carlo Calenda alza il tono e dice “no” a Roberto Fico in vista delle elezioni regionali in Campania, sottolineando la complessità del voto e la scelta di non appoggiare candidati non convincenti. La sua posizione riflette una strategia chiara: meglio passare la mano che sostenere figure che non condividono i valori di Azione. Ma cosa accadrà ora nel panorama politico campano?

Carlo Calenda dice ‘no’ a Roberto Fico in vista delle regionali in Campania. “Le regionali per noi sono molto complicate, perché non c’è un voto di opinione. Se non siamo convinti del candidato, passiamo la mano: né con l’uno né con l’altro”, ha detto il leader di Azione a SkyTg24. “Fico no”, ha spiegato perché. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Regionali Campania, Calenda dice no a Fico: è populista

In questa notizia si parla di: regionali - fico - campania - calenda

Roberto Fico sulle regionali: “Non abbiamo nessuna paura di De Luca" - Roberto Fico commenta le prossime elezioni regionali in Campania, affermando che il Movimento 5 Stelle non teme De Luca.

Vincenzo De Luca ora tenta l’approccio con Azione. Il nemico in comune sarebbe Roberto Fico ma, più in generale, anche il Movimento 5 Stelle. In più, da entrambe le parti, una certa e marcata insofferenza verso il Partito democratico. Insomma, ci sarebbero t Vai su Facebook

Regionali Campania, il 'no' di Calenda a Fico: Porta lancette indietro; Campania, Calenda dice no a Fico: «Candidato populista che porta le lancette indietro»; Campania, Calenda dice ‘no’ a Fico: “Se non convinti del candidato passiamo la mano”.

Campania, Calenda dice no a Fico: «Candidato populista che porta le lancette indietro» - Intervistato da Sky TG24, Carlo Calenda ha escluso Roberto Fico dalle alleanze per le elezioni regionali in Campania, affermando che Azione non intende sostenere «candidati populisti che portano le la ... Segnala msn.com

Carlo Calenda esclude roberto fico come candidato alle regionali in campania: una scelta politica chiara - Carlo Calenda e Azione escludono Roberto Fico dalle alleanze per le elezioni regionali in Campania, sottolineando la necessità di candidati non populisti e una linea politica coerente nel contesto inc ... Da gaeta.it