red hood lascia batman e annuncia la sua serie da protagonista

appassionato di storie intense e sorprendenti. Red Hood, ormai protagonista indiscusso, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, lontano dall’ombra di Batman, in un territorio ancora tutto da scoprire. La sua avventura promette di catturare l’immaginazione dei lettori con una narrazione più matura e coinvolgente, pronta a rivoluzionare il modo in cui vediamo questo iconico personaggio.

Il personaggio di Red Hood si sta allontanando dalla famiglia di Batman per affrontare una nuova sfida in una città sconosciuta, collaborando con un'inaspettata alleata. Questa novità rappresenta un importante passo nella sua evoluzione narrativa, offrendo ai lettori un'interpretazione più cruda e matura del vigilante. La serie, prevista per il lancio a settembre 2025, promette di esplorare tematiche più dure e contenuti rivolti a un pubblico adulto.