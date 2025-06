RED BULL KINGDOM OF CHAOS è già leggenda e riscrive le regole del live entertainment

Il 27 maggio, il Red Bull Kingdom of Chaos ha rivoluzionato il mondo del live entertainment, attirando oltre 128 mila spettatori e coinvolgendo più di 20 creator in un epico game show trasmesso su Twitch. Ideato da Red Bull e il celebre streamer Gianmarco “Tumblurr” Tocco, questa produzione sorprendente ha celebrato il 29° compleanno dello streamer romano in una location mozzafiato, stabilendo nuovi standard per gli eventi digitali italiani. Un vero e proprio trionfo di innovazione e spettacolo.

Oltre 128 MILA spettatori in live e più di 20 creator in gioco. Il 27 maggio è andato in scena il Red Bull Kingdom of Chaos, il più grande game show italiano in streaming su Twitch mai realizzato. Ideato da Red Bull insieme al suo Player Gianmarco "Tumblurr" Tocco, l'evento ha celebrato il 29° compleanno dello streamer romano con una produzione colossale nel suggestivo Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. Con oltre 128 mila spettatori in live e 2.4 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, l'evento ha ridefinito gli standard del live entertainment digitale. A partecipare: 25 creator, divisi in 5 squadre, guidati da volti noti come Kurolily, Moonryde, Marza, BillyBella e LolloLacustre.

