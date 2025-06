Recanatese | corsa contro il tempo per l' iscrizione e nuovi soci in arrivo

La Recanatese corre contro il tempo per completare le iscrizioni e rafforzare il suo organico, mentre nuove figure si affacciano all’orizzonte. Dopo il colpo del “niet” della cordata abruzzese e l’incertezza su Dino Attilio Di Stefano, la società cerca di rilanciare le proprie ambizioni in un mercato sempre più competitivo. Il countdown è iniziato, e il vero avversario potrebbe rivelarsi proprio il tempo che scorre inesorabile.

Incassato il (duro) colpo del niet della cordata abruzzese ed in stand-by anche un nome noto in queste latitudini ossia "Dino" Attilio Di Stefano, protagonista un decennio fa, di un'apparizione poco felice a Civitanova, ma reduce da una promozione in D ai playoff con il Castelnuovo Vomano dal quale però è in procinto di separarsi, la Recanatese prova a giocarsi le sue carte su altri tavoli. C'è però un temibile avversario in più, ossia il tempo considerando che la scadenza delle iscrizioni, fissata per giovedì 10 luglio alle 17, si avvicina a grandi passi. Si confidava, inutile nasconderlo, su questi apporti extra-regionali ma su simili vicende ed in tali periodi, non bisogna mai sbilanciarsi, almeno finché non arriva il sospirato "nero su bianco".

Serie D. Serve tempo per definire il futuro della Recanatese. C’è la ferma volontà di arrivare a una soluzione - La Recanatese si trova in un momento cruciale per definire il suo futuro. Con determinazione, i contatti per costruire un progetto solido si intensificano, mirati a salvaguardare le tradizioni del club.

