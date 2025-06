Reazione allergica al fieno | 15enne gravissimo in ospedale

Una tragica emergenza scuote la Valle di Non: un 15enne, colpito da una grave reazione allergica al fieno mentre aiutava un parente, è ora in rianimazione all’ospedale Santa Chiara di Trento. La sua vita è appesa a un filo, mentre i medici fanno tutto il possibile per salvarlo. È un monito sulla pericolosità delle allergie e l’importanza di conoscere i segnali di allarme in situazioni a rischio.

È ricoverato in rianimazione all’ospedale Santa Chiara di Trento il 15enne che ieri, lunedì 16 giugno, in val di Non è stato colpito da una crisi allergica mentre stava aiutando un parente a sistemare il prato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo all’improvviso ha perso conoscenza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Reazione allergica al fieno: 15enne gravissimo in ospedale

In questa notizia si parla di: allergica - 15enne - ospedale - reazione

L’iniezione del veleno in una zona così sensibile avrebbe scatenato una violenta reazione allergica e l'immediato arresto cardiaco Vai su Facebook

Reazione allergica al fieno: 15enne gravissimo in ospedale; Colto da una reazione allergica mentre si trova in un prato: 15enne in gravissime condizioni all'ospedale; Colto da una reazione allergica mentre si trova in un prato: 15enne in gravissime condizioni all'ospedale.

Colto da una reazione allergica mentre si trova in un prato: 15enne in gravissime condizioni all'ospedale - È stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento il ragazzo di 15 anni che avrebbe avuto, secondo le prime informazioni, una probabile grave reazione allergica al fieno. Segnala ildolomiti.it

Allergica alle noccioline, tiktoker va in ospedale: «Ho rischiato di morire» - Una volta arrivata in ospedale, i medici hanno comunicato a Shiv che avrebbe dovuto utilizzare il suo autoiniettore di epinefrina, che le avrebbe evitato il disagio dovuto alla reazione allergica. Si legge su ilmattino.it