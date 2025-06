Reazione a Catena 17 giugno 2025 | i Tiri Liberi vincono 59mila euro

REAZIONE A CATENA 2025: NUOVI GIOCHI E STUDIO NEL GAME SHOW DI RAI1 CON PINO INSEGNO - Torna su Rai1 il game show "Reazione a Catena" dal 8 giugno 2025, alle 18.45, con la 19ª edizione. Curato da Pino Insegno, il programma sfida l’intuito, prontezza e padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori.

I Tiri Liberi vincono la prima puntata di Reazione a Catena! Con poco più di 1.800 euro portati a casa, la squadra ha superato la prima sfida. Stasera li ritroveremo in gara! Ascolti in calo per il debutto: il programma ha raccolto 2.125.000 spettatori, pari al 1 Vai su Facebook

