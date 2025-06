Reati contro gli animali dal 1° luglio la legge nata grazie a una lecchese

Dal 1° luglio, grazie alla determinazione di una lecchese, entra in vigore la "legge Brambilla", un passo fondamentale nella tutela degli animali. Questa normativa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, rafforza le sanzioni e migliora la protezione delle creature più vulnerabili. È un importante traguardo che segna un impegno concreto per un’Italia più etica e rispettosa nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Il futuro della nostra convivenza con gli animali si fa più sicuro e giusto.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e entrerà in vigore il 1° luglio la cosiddetta "legge Brambilla", recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali".

