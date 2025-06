Realme P3 debutta il 24 giugno | specifiche da top di gamma e design giovane

Il countdown è iniziato: il 24 giugno arriva il nuovo realme P3, un mix perfetto tra prestazioni di alto livello e uno stile fresco e giovane. Dotato di Snapdragon 6 Gen 4, batteria da 6000 mAh e display AMOLED a 120 Hz, promette di rivoluzionare il mercato. Pensato per l’e-commerce globale, questo smartphone si presenta come una scelta irresistibile per chi desidera potenza e design innovativo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa novità entusiasmante.

Realme P3 in arrivo il 24 giugno con Snapdragon 6 Gen 4, batteria 6000 mAh, display AMOLED 120 Hz e design pensato per l'e-commerce globale

