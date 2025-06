realizzano un deposito abusivo denunciati due imprenditori

Due imprenditori edili del territorio eugubino sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Gubbio per aver realizzato un deposito abusivo di materiali su un terreno agricolo, senza i necessari permessi edilizi. L’area, completamente recintata con cancello all’ingresso, nascondeva irregolarità sia urbanistiche che ecologiche. La scoperta sottolinea l’importanza del rispetto delle normative: non sempre ciò che sembra semplice può essere ignorato, perché la legalità tutela il territorio e le future generazioni.

Due imprenditori edili del territorio eugubino sono stati denunciati dai carabinieri forestali del nucleo di Gubbio, che hanno riscontrato gravi irregolarità a livello urbanistico ed ecologico. L'accusa è quella di aver realizzato un deposito di materiali per la propria attività , su un terreno agricolo, in assenza dei necessari titoli edilizi: l'area era completamente recintata e all'ingresso era stato anche posto un cancello. Non solo, perché, come spiegato dai militari, il suolo interessato dalla discarica era stato modificato in maniera permanente, con l'obiettivo di adattarlo a un impiego diverso da quello che la sua natura e anche la qualifica giuridica gli avevano assegnato.