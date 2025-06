Real Madrid v Al Hilal | line-up statistiche e anteprima

Preparatevi a un confronto epico: Real Madrid e Al Hilal si sfideranno in una partita che promette spettacolo, con line-up ricche di talento, statistiche sorprendenti e un’anteprima che lascia il segno. Con l’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina madrilena e nuovi acquisti come Trent Alexander-Arnold, il futuro del club sta rapidamente cambiando. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa sfida imperdibile, tra emozioni e sorprese che scriveranno la storia del calcio.

2025-06-17 14:26:00 Breaking news: Il Real Madrid entrerà domani una nuova era quando Xabi Alonso prende in carico la squadra per la prima volta. L’ex centrocampista di Madrid è succeduto a Carlo Ancelotti alla fine della stagione e ha già iniziato a timbrare il segno di lato. Dean Huijsen e Trent Alexander-Arnold si sono uniti rispettivamente da Bournemouth e Liverpool, mentre l’adolescente di River Plate Franco Mastantuono si trasferirà a Santiago Bernabeu dopo la Coppa del Mondo del Club. C’era la sensazione che Madrid fosse fisicamente sovrastimato a volte la scorsa stagione – in particolare contro i vecchi nemici del Barcellona,??che ha vinto La Liga, la Copa del Rey e Supercopa – e si prevede che un altro centrocampista arriverà per sostituire la Luka Modric in partenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Real Madrid Starting Line-up for Al Hilal Game | OneFootball - up for the match against Al Hilal in the final of the Club World Cup, to be played at the Prince Moulay Abdellah stadium (8. Come scrive onefootball.com

Real Madrid-Al Hilal, per Inzaghi subito il test più difficile: il pronostico - Al Hilal quote analisi statistiche precedenti 1ª giornata Mondiale per club Fifa in programma mercoledì 18 giugno alle ore 21 ... Si legge su gazzetta.it