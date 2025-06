Real Madrid-Al Hilal per Inzaghi subito il test più difficile | il pronostico

Simone Inzaghi affronta la sua prima sfida ufficiale al Mondiale per club, schierando il Real Madrid contro l'Al Hilal. Per l'ex allenatore dell'Inter, si tratta di un test subito il più difficile, un banco di prova che potrebbe definire il suo futuro. Il pronostico resta incerto, ma l'emozione è alle stelle: chi avrà la meglio in questa sfida epica?

Prima partita ufficiale per l'ex allenatore dell'Inter, pronto al debutto contro i Blancos al Mondiale per club: niente di più difficile per Simone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real Madrid-Al Hilal, per Inzaghi subito il test più difficile: il pronostico

Pronostico Real Madrid-Al Hilal quote 1ª giornata Mondiale club; Come giocherà l'Al Hilal con Simone Inzaghi? Modulo e probabile formazione; Il mercato dell’Al Hilal di Inzaghi procede sotto le aspettative.

Real Madrid-Al Hilal, per Inzaghi subito il test più difficile: il pronostico - Al Hilal quote analisi statistiche precedenti 1ª giornata Mondiale per club Fifa in programma mercoledì 18 giugno alle ore 21 ... Secondo gazzetta.it

