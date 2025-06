Re di Giordania al Parlamento UE | appello per la pace nel conflitto israelo-iraniano

La strada verso la pace è già tracciata se tutti i leader e le parti coinvolte si impegnano con volontà e responsabilità. Durante il suo appello al Parlamento europeo, il re di Giordania ha sottolineato l'importanza di rispettare il diritto internazionale e promuovere il dialogo, affinché si possa evitare un escalation che minaccia la stabilità globale. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo sperare di costruire un futuro di pace e sicurezza per tutti.

Con l'espansione dell' offensiva israeliana fino a includere l' Iran, non si può dire dove finiranno i confini di questo campo di battaglia. Questa è una minaccia per le persone di tutto il mondo, questo conflitto deve finire. E l'unica soluzione praticabile è quella fondata su una pace giusta, sul diritto internazionale e sul riconoscimento reciproco." Lo ha detto il re di Giordania parlando al Parlamento europeo. "La strada verso la pace è già stata percorsa. Può esserlo di nuovo, se abbiamo il coraggio di sceglierla e la volontà di percorrerla insieme", ha concluso raccogliendo una standing ovation dell'Aula.

