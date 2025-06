Re Carlo trionfa al Garter Day e Meghan Markle lo affossa con un nuovo video

Meghan Markle ha risposto con un video sorprendente che scuote le acque della Royal Family, aggiungendo un nuovo capitolo alla loro intricata narrazione. Mentre Carlo trionfa al Garter Day e si mostra più compatto che mai, la Duchessa del Sussex sceglie di intervenire in modo inaspettato. La scena è pronta a catturare l’attenzione di tutti, tra tradizione e nuove strategie di comunicazione. Ma cosa nasconde realmente questa mossa?

Re Carlo ha riunito la Famiglia Reale in due significativi appuntamenti ravvicinati, il Trooping The Colour e la cerimonia dell'Ordine della Giarrettiere. Si tratta di due eventi importantissimi per la Corona britannica dove il Sovrano e i membri senior della Corte si sono mostrati sereni e più uniti che mai, facendo pesare ancor più l'assenza di Harry e Meghan Markle. Ma la Duchessa del Sussex non è stata a guardare inerme. Ha fatto la sua contromossa per affossare Sua Maestà , condividendo un video inedito di Harry coi figli, per la Festa del Papà , in cui mostra per la prima volta insistentemente il volto di Archie.

