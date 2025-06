Rbr punta su Giacomo Leardini per la nuova stagione di A2

Rbr punta deciso su Giacomo Leardini per rafforzare la sua nuova stagione di A2. In un momento di transizione tra due annate, il club si concentra sul mercato con determinazione, e il nome del talento emiliano si fa sempre più forte tra le scelte prioritarie. Dopo aver esercitato la clausola, Leardini rappresenta una freccia importante nell’arco di RivieraBanca, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo. La sfida ora è convincerlo a vestire il biancorosso.

Rbr è nel sottilissimo limbo tra due annate, in quei giorni in cui convivono l’addio al 2024-2025 e l’accoglienza della stagione ventura. Il lavoro sul mercato, come già anticipato da coach Dell’Agnello, viaggia spedito, e le idee su cosa fare sono chiare. Il primo nome da accostare al nuovo gruppo biancorosso è quello di Giacomo Leardini, sul quale è forte l’interessamento di RivieraBanca dopo che il giocatore ha esercitato la clausola di uscita dal contratto con l’Elachem Vigevano. Nel turbinio di un mercato di A2 in cui i divorzi lasciano anche strascichi pesanti, l’addio di Leardini a Vigevano è cosparso di parole al miele da parte della società lombarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rbr punta su Giacomo Leardini per la nuova stagione di A2

In questa notizia si parla di: leardini - giacomo - stagione - punta

Rbr punta su Giacomo Leardini per la nuova stagione di A2; Basket mercato: Ufficiale un altro addio a Vigevano. Il nome; News.

Rbr punta su Giacomo Leardini per la nuova stagione di A2 - Rbr è nel sottilissimo limbo tra due annate, in quei giorni in cui convivono l’addio al 2024- Come scrive sport.quotidiano.net