Raw 16.062025 Onore e rispetto

Benvenuti appassionati di WWE! La serata di Monday Night Raw al Resch Center di Green Bay ha regalato emozioni e sorprese, con Liv Morgan e Dominik Mysterio protagonisti di uno show ricco di tensione e passione. Mentre le sfide si susseguono, il rispetto e l’onore sono al centro di ogni confronto, ricordandoci che nel mondo della WWE nulla è mai scontato...

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Resch Center di Green Bay, Wisconsin. Lo show inizia con Liv Morgan che raggiunge il ring con Dominik Mysterio. Dominik dice che stasera non si tratta di lui, ma piuttosto di Liv. Morgan dice che il rispetto è l’esatto motivo per cui è sul ring, poi dice che tutti hanno bisogno di ricordare che la divisione femminile di “Raw” è la sua, il suo regno. Nikki Bella sta guardando lo show da casa dopo che l’ha aggredita la scorsa settimana, poi ricorda l’incontro che Iyo Sky ha avuto con Nikki nel backstage. Nikki non ha mai spianato la strada, poi si definisce la più grande Women’s Tag Team Champion di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Raw 16.06.2025 Onore e rispetto

In questa notizia si parla di: rispetto - onore - dice - dominik

Dominik Mysterio rende omaggio a Eddie Guerrero con il titolo Intercontinentale Vai su Facebook

San Giovanni a Piro in lutto per la scomparsa di Domenico: annullati i festeggiamenti; COCULLO: TORNA L'ARCAICO RITO DEI SERPARI IN ONORE DI SAN DOMENICO, ATTESE 15MILA PERSONE; Morto Domenico Cappuccilli, fondatore e presidente onorario della sezione Ail di Pescara.

L'Onore e il Rispetto, Anna Ferraioli Ravel: "Tutti odiano Vincenzina e io sono felice" - Attraverso i social molti mi scrivono per farmi le condoglianze ... Scrive tgcom24.mediaset.it

L'Onore e il Rispetto: Ettore De Nicola e Rosalinda torneranno in Tv? - L'attore piemontese, infatti, in tutti questi anni è stato il protagonista assoluto della fiction Mediaset, nei panni dello ... Da it.blastingnews.com