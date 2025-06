Ravetto Lega bene Arera su energia nucleare

Un'Italia più forte e autonoma, in grado di affrontare le sfide energetiche con pragmatismo e visione strategica.

"Positive le parole del presidente di Arera Bessenghini, che riconosce il valore del dibattito, fortemente promosso anche da Matteo Salvini e dalla Lega, sull'utilizzo dell'energia nucleare come sistema per garantire al nostro Paese autonomia energetica e sostenibilità economica. I troppi no ideologici del passato hanno bloccato lo sviluppo infrastrutturale dell'Italia. Oggi invece, guardiamo con fiducia al futuro, puntando con convinzione a quelle soluzioni innovative e capaci di assicurare sviluppo e crescita a tutto il sistema produttivo nazionale, guardando con fiducia anche al taglio della bolletta energetica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ravetto (Lega), bene Arera su energia nucleare

In questa notizia si parla di: lega - arera - energia - nucleare

