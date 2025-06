Rave party illegale in un capannone a Mantova 29 giovani denunciati per danneggiamento e invasione di edifici

Un rave party illegale a Mantova ha ormai attirato l’attenzione delle autorità: nel capannone occupato abusivamente, 29 giovani sono stati denunciati per danni e invasione di edifici. Questo episodio evidenzia i rischi e le conseguenze di eventi non autorizzati, sottolineando l’importanza di rispettare le normative per la sicurezza di tutti. La vicenda fa riflettere su come il divertimento selvaggio possa trasformarsi in problemi seri, spingendo a una maggiore consapevolezza e responsabilità.

A Mantova, un rave party non autorizzato è stato interrotto dalle forze dell'ordine. 29 giovani denunciati per vari reati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rave party illegale in un capannone a Mantova, 29 giovani denunciati per danneggiamento e invasione di edifici

In questa notizia si parla di: rave - party - mantova - giovani

Rave party a Canneto sull’Oglio. Agricoltore sente la musica mentre lavora nei campi e chiama i carabinieri - Un agricoltore di Canneto sull’Oglio, mentre lavora nei suoi campi, percepisce una musica assordante in lontananza, ben lontana dai suoni della campagna.

Ci siamo quasi, domani sera inizia Marmirolo Paese in Festa 2025!! Ecco il programma di sabato 14 giugno: Ore 21.15: concerto della Fanfara Bersaglieri "G.Ghinzelli" in via Tasselli Ore 22.30: 90s Dance Party con DJ Stefano Franciosi e Voice Elia C Vai su Facebook

Rave party tra i capannoni di Valdaro (Mantova), la polizia denuncia 29 giovani; Denunciati dalla polizia 29 giovani per il rave party dello scorso marzo a Valdaro; Rave party abusivo a Valdaro: la Digos denuncia a piede libero 29 giovani.

Rave party illegale in un capannone a Mantova, 29 giovani denunciati per danneggiamento e invasione di edifici - A Mantova, un rave party non autorizzato è stato interrotto dalle forze dell'ordine. Segnala virgilio.it

Mantova, scoperto rave party: centinaia di giovani identificati e allontanati - ad insospettire la polizia che Immediatamente la questura di Mantova ha disposto servizi di ordine e sicurezza pubblica ... Secondo rainews.it