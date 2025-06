Raspadori possibile svolta per il futuro | anche il Napoli è avvisato

Il futuro di Giacomo Raspadori al Napoli rimane avvolto da un alone di incertezza, nonostante il suo ruolo cruciale nella conquista del quarto scudetto. Dopo un mercato complicato e voci di cessione a gennaio, l’attaccante potrebbe presto affrontare una svolta importante nella sua carriera. La sua crescita e le prestazioni dimostrano che è un talento su cui il club conta ancora. La domanda ora è: quale strada prenderà Raspadori nel prossimo futuro?

Incertezza sul futuro dell’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori: la prossima stagione potrebbe riservargli diversi cambiamenti. Il futuro di Giacomo Raspadori è sommerso da dubbi. A gennaio l’attaccante era a un passo dalla cessione, ma alla fine il numero 81 è rimasto poi in azzurro. Le sue prestazioni e i suoi gol sono stati letteralmente fondamentali per il Napoli e hanno permesso al club azzurro di conquistare il quarto scudetto. La speranza dell’ex Sassuolo è di poter trovare maggior continuitĂ e minutaggio nella prossima stagione. Le novitĂ emerse negli ultimi giorni potrebbero influenzare il suo futuro, sia in Nazionale che al Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Raspadori, possibile svolta per il futuro: anche il Napoli è avvisato

Napoli, Iachini su Raspadori: «La sua presenza migliora Lukaku. Sono una coppia d’attacco veramente di alto livello» - Il tecnico Giuseppe Iachini ha elogiato l'importanza di Giacomo Raspadori nel Napoli, sottolineando come la sua presenza elevi le prestazioni di Lukaku.

