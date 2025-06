Raspadori giocatore importante per il Napoli Lucca? Ha struttura e fisicità ma sa anche giocare a calcio

Il Napoli si prepara alla nuova stagione con grandi speranze e alcuni protagonisti che fanno già parlare di sé. Raspadori, Lucca e altri talenti come Trotta, Cioffi, Valentini, Lerda e Regini sono stati ospiti di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, offrendo spunti interessanti sul futuro azzurro. Tra entusiasmo e analisi tattiche, emerge un quadro ricco di aspettative: il vero impatto di questi giocatori dipenderà da come Conte plasmerà il suo progetto.

Trotta, Cioffi, Valentini, Lerda, Regini hanno partecipato a Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, parlare del Napoli e si altro. Questi i loro pareri riportati da GBT: Marcello Trotta, calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it. "Raspadori è un giocatore importante per il Napoli ma per lui sarà fondamentale capire come vuole giocare Conte l'anno prossimo. Quale modulo prenderà come riferimento per capirci. Se il Mister vorrà giocare con una sola punta Giacomo farà fatica a trovare spazio. In un attacco a due punte potrà avere modo di far bene e di giocare di più.

