Rapporto su sicurezza nazionale alla Camera Fontana

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sottolinea l'importanza di una strategia unitaria per proteggere gli interessi nazionali di fronte alle crescenti minacce. Un'azione coordinata √® fondamentale per affrontare le sfide complesse e garantire sicurezza e stabilit√† al nostro Paese. La discussione promossa da ‚ÄúFuturi Probabili‚ÄĚ rappresenta un passo decisivo verso una politica di difesa efficace e condivisa.

(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2025 "Definire una linea d'azione in grado di assicurare la tutela degli interessi nazionali √® una priorit√†. La loro difesa richiede un'analisi approfondita per affrontare le principali minacce alla nostra sicurezza". Lo ha detto il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nell'indirizzo di saluto alla presentazione del Rapporto ‚ÄúPer una strategia di sicurezza nazionale‚ÄĚ, promossa da ‚ÄúFuturi Probabili - associazione per la formazione del capitale umano‚ÄĚ. Presente all'iniziativa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Rapporto su sicurezza nazionale alla Camera, Fontana: Affrontare le minacce in maniera unitaria

