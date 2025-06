Rapine ai ragazzini nel centro di Fano | tre giovani tunisini in carcere uno è in fuga

A Fano, il centro si era trasformato in un teatro di paura per i giovani: rapine lampo e minacce armate sconvolgevano la tranquillità cittadina. Dopo mesi di indagini serrate, tre giovani tunisini tra 18 e 22 anni sono stati catturati e portati in carcere, mentre uno è ancora in fuga. La giustizia ha finalmente fatto luce su queste aggressive incursioni, restituendo sicurezza alla comunità e lasciando un messaggio chiaro: nessuno è sopra la legge.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 17 giugno 2025 – Erano diventati l’incubo dei giovanissimi, con rapine lampo nel cuore della città e minacce armate per pochi spiccioli e qualche telefono. Ora, dopo mesi di indagini, tre cittadini tunisini – di 18, 20 e 22 anni – sono finiti in carcere, raggiunti sabato scorso, 14 giugno, da un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari di Pesaro. Ad arrestarli sono stati i Carabinieri della Stazione di Fano, affiancati dalla Polizia di Stato. I tre, tutti senza fissa dimora, sono accusati di aver messo a segno almeno due rapine aggravate lo scorso gennaio, scegliendo come vittime dei minorenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapine ai ragazzini nel centro di Fano: tre giovani tunisini in carcere, uno è in fuga

