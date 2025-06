Ranieri tra Champions e scudetto Poi è secco sulla Nazionale

Ranieri tra Champions e scudetto, un duello che infiamma il mondo del calcio, mentre si lancia anche un secco commento sulla Nazionale. Durante la presentazione di Gasperini, il dirigente ha condiviso pensieri forti e sinceri, rivelando il suo rapporto con l’allenatore e le scelte strategiche future. La sua visione chiara e diretta apre nuovi scenari per il calcio italiano, lasciando tutti con un solo obiettivo: scoprire cosa riserverà il prossimo futuro.

Le dichiarazioni del dirigente nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gian Piero Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.it Il suo rapporto con Gasperini quale sarà ? “Stava antipatico anche a me, oltre ai tifosi. Una volta però che sono andato a Bergamo ho detto ‘finalmente una panchina come si deve’. Ho fatto il suo nome perché Roma ha bisogno di una personalità forte, uno che sta sempre sul pezzo, sempre incavolato, che non gli sta bene niente, sempre a migliorare il singolo e la squadra. Questo ha bisogno di migliorare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ranieri tra Champions e scudetto. Poi è secco sulla Nazionale

In questa notizia si parla di: ranieri - champions - scudetto - secco

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto.

Claudio Ranieri ai microfoni di 'Rai Sport': "Juventus? Furono due anni molto belli, c'erano Del Piero, Trezeguet, Buffon, Camoranesi ma non Ibrahimovic. Il primo anno arrivammo terzi e nel secondo secondi anche se mi cacciarono a due giornate dalla fine. Vai su Facebook

Ranieri tra Champions e scudetto. Poi è secco sulla Nazionale; Inter-Roma, big match della 34ª giornata; Serie A: Atalanta-Lazio e Roma-Juventus, big match con vista Champions.

Ranieri tra Champions e scudetto. Poi è secco sulla Nazionale - “Sono cose che ha fatto Ghisolfi, io ho fatto ben poco, solo ho chiamato il ragazzo dicendogli che si vuole fare bene e ... Come scrive calciomercato.it

Il giorno di Gasperini: "Roma non in grado di vincere lo scudetto, qualificazione in Champions il massimo" - allenatore al fianco di Claudio Ranieri: "Sappiamo delle difficolta del fair play, ma e una proprieta forte che vuole investire" ... Si legge su msn.com