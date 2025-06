Ranieri spiega cos’ha spinto la Roma a puntare dritto sull’ex Juve Gasperini | L’abbiamo scelto soprattutto per due ragioni Ci auguriamo tutti che…

Claudio Ranieri svela i motivi che hanno spinto la Roma a puntare deciso su Gian Piero Gasperini, ex Juve e stella dell’Atalanta. Con entusiasmo e convinzione, l’ex allenatore giallorosso spiega perché il tecnico lombardo rappresenta la scelta giusta per rilanciare il club. La sua analisi mette in evidenza due ragioni fondamentali, sottolineando come questa nuova avventura possa davvero segnare una svolta. E ora, tutti aspettiamo di vedere cosa riserverà il futuro sotto la guida di Gasperini.

Ranieri non ha dubbi: l’ex Juve Gasperini è l’uomo giusto per la Roma soprattutto per due ragioni. Le sue considerazioni. Oggi è il giorno che sancisce l’avventura di Gian Piero Gasperini alla guida della Roma. L’ex tecnico dell’Atalanta e della Juve Primavera si sta presentando all’ambiente giallorosso. Le sue prime parole da giallorosso, però, sono state antecedute da quelle di Claudio Ranieri. Ecco cos’ha detto. PAROLE – « Credo che per la prima volta state vedendo due allenatori, visto che fino al 30 giugno sono l’allenatore. Mi avete dato del bugiardo quando avevo detto che l’allenatore non sarebbe stato lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ranieri spiega cos’ha spinto la Roma a puntare dritto sull’ex Juve Gasperini: «L’abbiamo scelto soprattutto per due ragioni. Ci auguriamo tutti che…»

